Après Deontay Wilder, Anthony Joshua ? Vainqueur de l'Américain en février dernier, Tyson Fury a désormais son compatriote dans le viseur. En effet, champion WBC, ce dernier vise maintenant le titre unifié chez les poids lourds en cas de victoire contre le natif de Watford, qui détient les ceintures WBA, IBF et WBO. « Tout va bien, et si Dieu le veut, nous allons commencer le grand combat, Joshua et moi, une épreuve de force entièrement britannique. Je peux donner aux fans ce qu'ils veulent voir, en particulier les fans britanniques », a notamment confié Fury ce samedi sur Sky Sports, alors que l'Angleterre rêve de ce combat entre les deux patrons de leur catégorie. « Un combat à la fois, une victoire à la fois », a-t-il cependant tempéré, alors qu'il doit déjà affronter Wilder pour la 3eme fois fois et que Joshua devait, lui, avoir rendez-vous avec le Bulgare Kubrat Pulev le 20 juin, mais la pandémie de coronavirus a reporté le combat.