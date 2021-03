Légers (F) : Yoka-Mossely bat Kaiser aux points et conserve sa ceinture IBO

Yoka-Mossely : « Je ne voulais prendre aucun risque »

Deuxième défense de titre et deuxième victoire pour Estelle Yoka-Mossely.Pour son neuvième combat depuis son passage chez les professionnels, la médaillée d'or des Jeux de Rio était opposée à l'Allemande Verona Kaiser, également âgée de 28 ans et qui n'avait perdu qu'une seule fois avant vendredi. Yoka-Mossely, qui avait pour la première fois préparé son combat aux Etats-Unis en compagnie de son mari,La détentrice de la ceinture IBO n'a jamais été inquiétée par l'Allemande, qui a passé tant bien que mal 19 coups, tandis que la Française lui en a administré 69.« Je ne voulais prendre absolument aucun risque. Je voulais voir si jusqu'à la fin j'étais capable d'appliquer les consignes. Mes coaches ont été contents. J'étais bien, pas fatiguée, car j'avais mis à profit mes six semaines d'entraînement aux Etats-Unis. Il y a des concessions à faire, m'isoler loin de mes enfants. C'est essentiel pour progresser, pour aller chercher les autres ceintures mondiales. Et les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est mon double objectif », a rappelé la jeune maman au micro de Canal Plus après cette nouvelle victoire obtenue sous les yeux de son mari.