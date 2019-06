Le titre IBO pour Yoka-Mossely

Passée professionnelle depuis l'année dernière, Estelle Yoka-Mossely s'est offert vendredi soir sa toute première ceinture mondiale. La Française est désormais la reine IBO des poids légers après être venue à bout de la Suédoise Lucy Wildheart, aux points, sur le ring de Cherbourg.

La lutte a été éprouvante face à une adversaire plus puissante et dont les coups faisaient mal, mais la vivacité et la technique de la championne olympique 2016 ont finalement fait la différence. L'épouse de Tony Yoka s'offre ainsi un premier titre en carrière, avant de viser plus haut.