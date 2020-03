Le fils d'une légende de la boxe impressionne

Sous les yeux de son père, Evan Holyfield a remporté sa quatrième victoire en quatre combats en carrière ce samedi à Irvin, au Texas. Opposé à Dylan Carlson, le boxeur originaire de Géorgie a remporté son combat sur décision unanime des juges. Après ses trois premières victoires par KO, Holyfield Junior continue de se construire du haut de ses 22 ans. Il y a quelques semaines, Evan Holyfield avait prévenu que son objectif était d'être un meilleur combattant que son père, sacré cinq fois champion du monde des poids lourds.

Inspiré par son père et Manny Pacquiao

Si le jeune boxeur admet s'inspirer du style de son père, il avoue aussi avoir un faible pour Manny Pacquiao : « J'ai grandi en le regardant et à part mon père, c'est la seule personne qui m'a vraiment amené à la boxe. J'ai l'impression de lui prendre beaucoup de choses, y compris son jeu de jambes. Même si sa vitesse et ses combinaisons sont vraiment difficiles à reproduire, j'essaie d'y travailler aussi », a ainsi déclaré le poids moyen à TMZ Sport. Si le fils d'Evander Holyfield commence à se faire un nom dans le milieu de la boxe, ce n'est pas le seul membre de la famille à être sportif de haut niveau. Elijah Holyfield, frère jumeau d'Evan, évolue en NFL au Philadelphia Eagles depuis le 1er janvier 2020 et peut prétendre à une carrière honorable dans la ligue de football nord américaine. Après les familles Noah, Maldini ou encore Curry, une autre famille de grands sportifs risque de marquer le sport de son empreinte durant les prochaines années.