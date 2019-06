Joshua mis KO par Ruiz, séisme chez les lourds !

C'est l'une des plus grosses sensations de l'histoire de la boxe moderne qui s'est produite samedi à New York. Anthony Joshua, considéré comme le meilleur boxeur de la planète dans la catégorie des poids lourds, a subi la première défaite de sa carrière pour ses débuts aux Etats-Unis. Après 21 victoires (20 par KO) en autant de combats, le Britannique a été vaincu par l'Américain Andy Ruiz et même déclaré KO technique au cours de la 7e reprise.

Ruiz, qui ne devait initialement pas participer à ce combat et a repris le flambeau de son compatriote Jarrell Miller, écarté pour deux contrôles antidopage positifs a créé la surprise en rouant de coups Joshua dès les premiers rounds. Ce résultat, qui a choqué l'ensemble des observateurs et des bookmakers, remet complètement en cause la hiérarchie chez les lourds, puisque tout le monde attendait un affrontement entre les deux cracks jusque-là invaincus de la catégorie, Anthony Joshua et Deonte Wilder.

Ce dernier va très probablement devoir affronter Andy Ruiz, désormais détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO, avant de songer à défier l'icône déchue.