Golovkin met Rolls KO et attend Alvarez

Alors que les amateurs de boxe et les promoteurs rêvent d'une troisième manche entre Gennady Golovkin et Canelo Alvarez en septembre, le poids moyen Kazakh a préservé cet espoir. "GGG" s'est assez facilement imposé contre Steve Rolls, samedi, au Madison Square Garden de New York. Le champion slave, dont la seule défaite à ce jour est justement survenue contre Alvarez en septembre 2018, a mis l'Américain KO lors de la 4e reprise, lui dont 35 des 39 victoires en carrière ont été provoquées par ce biais. Il s'agissait du premier combat du boxeur de 38 ans depuis ce second clash avec Alvarez au cours duquel il estime avoir été lésé par les juges. "Je suis prêt pour le show et je pense que mon prochain combat sera contre Canelo. Je suis le champion du peuple, cela serait un sacré combat, je veux vraiment le retrouver", a prévenu Golovkin dans des propos relayés par RDS.