Fury se met au catch

Tyson Fury est décidément plein de surprises. Le fantasque, et toujours invaincu, poids lourds anglais, qui devrait retrouver Deontay Wilder l’année prochaine, occupe son temps libre… en faisant du catch.

Après avoir déjà participé à deux événements de la WWE ces dernières semaines, le "Gypsy King" va être à l’affiche, le 31 octobre en Arabie Saoudite, d’un affrontement contre Braun Strowman, avec qui il a déjà eu maille à partir.

"Dans la WWE, on ne porte pas de gants. Tu as un nom, tu viens dans mon monde et quand je t'aurais mis les mains dessus, tout le monde se rappellera à quel point Braun Strowman est monstrueux", l’a mis en garde son futur adversaire lors de la présentation de ce combat.