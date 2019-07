Fury passe une annonce pour trouver un adversaire

Le "rematch" face à Deontay Wilder, programmé le 22 février prochain, est déjà dans toutes les têtes. Pourtant Tyson Fury cherche un adversaire pour le mois d'octobre, comme il l'a indiqué dans une interview pour BT Sport. "Si vous êtes américain, que vous avez un bon bilan, que vous êtes très bien classé et que vous savez parler, alors venez voir le Gypsy King, et je vous donnerai un job", a déclaré l'homme aux 27 victoires, dont 20 par KO.

Très sur de lui, le Britannique a indiqué deux noms, ceux de Jarrell Miller et Trevor Bryan, sans pour autant avoir l'assurance que l'un de ses deux combattants sera disponible aux dates évoquées. "Je suis né pour un être un showman de Las Vegas, je me prépare à cela depuis longtemps et je suis ravi de pouvoir faire de gros combats aux Etats-Unis désormais. Je vais d'abord y retourner en octobre pour mettre KO un Américain, et j'y reviendrai une nouvelle fois en février pour ensuite botter le c** de Deontay Wilder. C'est pourquoi je cherche un adversaire", a-t-il expliqué. Avis aux candidats.