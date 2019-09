Fury coupé mais toujours invaincu

Après 30 combats professionnels, Tyson Fury est toujours invaincu. Opposé samedi soir à Las Vegas à Otto Wallin, le poids lourds anglais a remporté sa 29e victoire.

Mais le "Gypsy King" a dû batailler pour dominer le Suédois, qui lui a infligé une sévère coupure au-dessus de l’œil droit lors du troisième round. Malgré une vision très altérée, il s’impose finalement à la décision unanime (116-112, 117-111 et 118-110).

Il veut maintenant retrouver Deontay Wilder, deux hommes qui s’étaient séparés sur un match nul spectaculaire en décembre dernier.

That is a nasty, nasty cut on Tyson Fury. #FuryWallin pic.twitter.com/0SvuvatOt1