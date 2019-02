Dettinger, le boxeur gilet jaune, s'en sort bien

Christophe Dettinger, le fameux boxeur gilet jaune qui avait sévi début janvier à Paris, a écopé mercredi d'un an de prison ferme plus 18 mois avec sursis, une peine aménageable en semi-liberté (explique Le Dauphiné).

"Il pourra continuer à travailler, mais dormira en prison", détaille la présidente du tribunal. Dettinger, champion de France des lourds-légers en 2007 et 2008, est déjà incarcéré depuis plus d'un mois (le 9 janvier).

C'est une victoire pour lui et sa famille, puisque le procureur de la République avait requis deux ans ferme avec maintien en détention, plus un an avec sursis et mise à l'épreuve. Le représentant du ministère public avait parlé de "scènes d'une violence inouïe".