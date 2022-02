Boxe : Yoka combattra contre Bakole le 14 mai à Bercy

Tony Yoka est fixé. C'est le 14 mai prochain que le poids lourd français, champion olympique en 2016, affrontera ainsi le Congolais Martin Bakole, dans le cadre de son douzième combat chez les professionnels. Un combat qui aura lieu du côté de Bercy, selon les informations du diffuseur Canal+, qui a officialisé la nouvelle pas plus que ce mardi. A la base, ce duel aurait dû avoir lieu le 15 janvier dernier, toujours du côté de Bercy. Finalement, il avait donc été reporté en raison des jauges imposées à ce moment-là. Des jauges qui avaient alors effectué leur grand retour, en pleine pandémie de Covid-19. Après l'annonce de ce report, le Tricolore avait alors accepté de combattre contre le Croate Filip Hrgovic, à l'occasion d'une demi-finale mondiale IBF. Finalement, l'instance avait ensuite estimé que Yoka restait donc bel et bien engagé dans le cadre d'un combat contre Bakole.

Yoka est invaincu lors de ses onze premiers combats

Dans des propos adressés à l'AFP, Jérôme Abiteboul, qui n'est autre que le promoteur du Français, a ainsi notamment déclaré, à ce sujet : "On ne voulait pas passer à côté de cette chance pour devenir le challenger officiel du prochain vainqueur du combat entre Alexander Usyk et Anthony Joshua mais le clan Bakole s'est manifesté auprès de l'IBF en disant qu'ils avaient un contrat valide pour affronter Tony. La règle de l'IBF est simple : si un boxeur est déjà engagé sur un autre combat ou blessé, il est considéré indisponible." Jusqu'à présent, Yoka est invaincu, depuis son entrée dans le monde professionnel. Soit un bilan de onze victoires dont neuf avant la limite. Toutefois, le Tricolore, aujourd'hui âgé de 29 ans, n'est plus remonté sur un ring depuis le 10 septembre dernier. Ce jour-là, le Français avait donc une nouvelle fois triomphé, contre le Croate Peter Milas, battu par KO lors du 7eme round. De son côté, Bakole compte 17 victoires dont treize par KO et une seule petite défaite.