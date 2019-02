Boxe : Un choc 100% british chez les Super-Moyens

Le 23 février à 21H45 sur beIN SPORTS 3, suivez la réunion de Londres opposant Chris Eubank Junior à James DeGale, en Super-Moyens et Joe Joyce à Bermane Stiverne en Lourds.

Eubank Junior, fils d'une légende des années 90 Chris Eubank, déclenche les polémiques outre-Manche comme jadis son père. Arrogant, provocateur, Eubank Junior (27 victoires dont 21 par K.O. pour 2 revers) déteste particulièrement James DeGale depuis des années et une séance de sparring qui s’était terminée dans les invectives et les bousculades.

DeGale (25 victoires dont 15 K.O. pour 2 défaites et 1 nul) restera à jamais le premier Britannique Champion Olympique et Champion du Monde chez les professionnels. Médaillé d'or à Pékin en 2008 puis Champion du Monde des Super-Moyens entre 2015 et 2017, auteur d'une honorable carrière en Amérique mais ralentie par des blessures. A 33 ans, il compte bien rebondir avec un succès de prestige sur Eubank.

A la même réunion, l'Anglais Joe Joyce, médaillé d'Argent aux J.O. de Rio et battu en finale par Tony Yoka, passe un test significatif. Après 7 victoires (toutes par K.O.), Joyce (1,98m, 119 kilos) défie l'ancien Champion du Monde Bermane Stiverne (25 victoires dont 21 K.O. pour 3 défaites et 1 nul), l'un des 2 seuls hommes a avoir tenu la limite devant Deontay Wilder avec Tyson Fury

A ne pas manquer également, la réunion de Minneapolis dans la nuit de samedi 23 au dimanche 24, à 3H55 sur beIN SPORTS 3: Anthony Dirrell-Avni Yildirim (Chpt WBC Super-Moyens)

Avni Yildirim (21 victoires dont 12 K.O. pour 1 défaite) tentera d'écrire l'histoire dans le Minnesota en devenant le premier Turc de l'histoire à décrocher un titre de Champion du Monde en boxe anglaise. Son adversaire pour ce titre WBC actuellement vacant sera l'Américain Anthony "The Dog" Dirrell (32 victoires dont 24 K.O, 1 défaite, 1 nul), ancien détenteur de cette ceinture en 2014.