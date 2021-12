Boxe - T. Fury : «Une date en début d'année»

Difficile de se faire un prénom quand on s'appelle Fury. Dans l'ombre de son demi-frère Tyson, champion du monde de la catégorie reine des poids lourds, Tommy essaie de faire son trou. Agé de 22 ans, il demeure invaincu après sept combats en boxe professionnelle. Cependant, et fort logiquement au vu de sa faible expérience, ses adversaires sont loin d'appartenir au gratin. Néanmoins il a quelque peu fait parler de lui récemment par son rendez-vous manqué contre Jake Paul, un Youtubeur reconverti en pugiliste professionnel. Bien que ce dernier ne fait pas l'unanimité dans le monde du noble art, il jouit d'une forte exposition médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, et ses combats sont synonymes de bourses généreuses pour ses opposants.

"Si j’avais été là, le match n’aurait pas duré six, sept rounds ou plus"



Mais une infection pulmonaire et une fracture à une côte ont empêché Tommy Fury d'honorer ce défi le week-end dernier. Jake Paul avait alors infligé un K-O sévère à Tyron Woodley, un ancien combattant de MMA. Et le problème est bien là selon son adversaire initial. "Je ne comprends pas ce qu’il essaie de réaliser en défiant les gens de l’UFC. Il veut être boxeur, non ? Alors combats un boxeur" a notamment commenté Tommy Fury qui n'a pas non plus manqué de se moquer de la piètre qualité de boxe du Youtubeur. "Si j’avais été là, le match n’aurait pas duré six, sept rounds ou plus. Cela ne serait pas allé jusque là parce que pendant les quatre ou cinq premiers rounds, le gars n’a pas donné un seul coup de poing. Il n’a rien lancé. Ils ne faisaient que lutter l’un contre l’autre."

"Voyons si tu es un vrai boxeur ou pas"

Alors qu'il avait lui-même qualifié "d'échec" son forfait, et avoué s'être "senti au plus bas", l'homme de Manchester a repris du poil de la bête. Il n'a pas manqué de lancer publiquement un nouveau défi à Jake Paul pour l'affronter prochainement. Les deux hommes ont multiplié ces derniers mois les joutes verbales par médias interposés. "Viens te battre contre moi comme tu l’avais prévu. (...). Voyons si tu es un vrai boxeur ou pas" a-t-il lancé au grand blond. Celui-ci est pointé du doigt pour n'avoir affronté aucun vrai professionnel du noble art sur ses cinq premiers combats de boxe anglaise. Visiblement ce duel pourrait voir le jour assez rapidement car d'après Tommy Fury en personne, son équipe "est en train de tendre la main à son équipe (celle de Jake Paul, ndlr) afin de trouver une date en début d'année." La réponse du natif de Cleveland est attendue.