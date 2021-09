Boxe - Super-welters : Charrat battu par décision technique

Charrat rêvait de boxer un autre Français pour le titre, c'est raté...



Kerman Lejarraga v Dylan Charrat

Le combat est arrêté suite à la blessure (au 10eme round) de Lejarraga. Le pointage des juges le donne vainqueur et l'espagnol devient le nouveau champion d'Europe EBU des Super Welters @DAZNBoxing #LejarragaCharrat pic.twitter.com/xtb2LzNdF8

— BOXE ATTITUDE (@boxeattitude) September 11, 2021

Tout ça pour ça.Opposé samedi soir à Barcelone face à l'Espagnol Kerman Lejarraga avec à la clé pour le vainqueur la ceinture européenne vacante EBU des poids super-welter, Charrat a vu ses espoirs s'envoler dans le dixième round lorsque l'arbitre l'a désigné perdant par décision technique aux points (95-96, 94-96, 95-95). Les deux boxeurs venaient en effet de se heurter involontairement et de ce choc de têtes entre les deux hommes, Lejarraga est sorti ouvert à une arcade. Les juges ont donc rendu leur verdict, fatal à notre représentant. C'est donc son adversaire espagnol, qui reste désormais sur cinq victoires, qui s'empare de ce titre abandonné par son compatriote Sergio Garcia en attente d'une chance mondiale et donc Charrat était le challenger officiel., le protégé de Fayçal Omrani présentant avant ce combat de reprise un bilan de 20 victoires, dont 6 avant la limite, et un nul en 21 combats. Charrat, qui rêvait de défendre cette ceinture européenne contre l'un de ses compatriotes en cas de succès face à Lejarraga, numéro 3 de la catégorie ("Si je gagne, je veux défendre et garder ce titre prestigieux, faire mon image autour de ça. Au classement EBU derrière nous deux, il y a des Anglais puis Souleymane Cissokho et Zakaria Attou. Comme dit précédemment, je suis un compétiteur et je prendrai qui on me proposera. Ce serait génial que ce soit une défense Franco-Française, nous savons que c’est attendu par le public et que cela susciterait un gros engouement", avait avoué l'intéressé dans la semaine sur boxenet) va devoir repartir au travail et attendre qu'une nouvelle chance se présente à lui. Si possible avant 21 mois cette fois.