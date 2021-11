🥊 Grâce à sa victoire face à Caleb Plant, Saul "Canelo" Alvarez a réussi l'exploit d'unifier les titreshttps://t.co/M3HBMyOX5l

— francetvsport (@francetvsport) November 7, 2021



🏆🇲🇽 CANELOOO ! Le Mexicain met KO Caleb Plant dans la 11e reprise et unifie les 4 ceintures des supers moyens ! Quelle victoire !

🔥 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙪 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙚 𝙒𝘽𝘾, 𝙒𝘽𝘼, 𝙒𝘽𝙊 𝙚𝙩 𝙄𝘽𝙁



📲 #RMCBoxe pic.twitter.com/Qi2qaqHJMF



— RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) November 7, 2021

« Canelo » dans l'histoire

Saul « Canelo » Alvarez règne en maître sur la catégorie super-moyens. En effet,A la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, le natif de Guadalajara n'a laissé aucune chance à son adversaire et est ainsi devenu le premier dans l'histoire à unifier les quatre ceintures dans la catégorie super-moyens. Pour cela, « Canelo » a frappé très fort en s'imposant lors de la 11eme reprise par arrêt de l'arbitre. Sur le ring, si Plant a longtemps retardé l'échéance, il n'a finalement pas réussi à aller jusqu'au bout.Le Mexicain pouvait alors exulter en montant sur les cordes du ring pour être acclamé par les 16 586 spectateurs présents pour l'occasion, dont un certain Mike Tyson.Suite ce nouveau succès, Alvarez compte désormais 57 victoires (dont 39 avant la limite) en 60 combats, pour donc deux nuls et une défaite.En effet, depuis 1988 et l'ère des quatre ceintures, seuls les Américains Terence Crawford (super-légers), Bernard Hopkins (moyens), Jermain Taylor (moyens) et Josh Taylor (super-légers), ainsi que l'Ukrainien Oleksandr Usyk (mi-lourds), avaient réalisé une telle performance. « Ça m'a demandé un peu de travail, c'est un bon combattant. Il a tout mon respect. (...) À la fin, je l'ai eu.», a fini par lancé le vainqueur du jour, dans des propos repris par l'AFP. Alors que beaucoup d'observateurs considèrent « Canelo » comme le meilleur boxeur du monde toutes catégories confondues actuellement, reste à savoir quel sera son prochain défi. Les opportunités ne devraient pas manquer.