Boxe - Super-moyens : Mbilli conserve sa ceinture

Bientôt un championnat du monde ?



Un autre défi de relevé, gros combat d’expérience. Aucun round n’a été laissé à l’adversaire très expérimenté. Merci à tous pour votre soutien l’équipe. #solide pic.twitter.com/G9BjTqQKfb

— mbilli (@MbilliChristian) December 12, 2021

Vingtième combat professionnel et vingtième victoire pour Christian Mbilli ! Le boxeur français, né au Cameroun il y a 26 ans, a conservé sa ceinture WBC continentale des Amériques des super-moyens, qu’il défendait pour la première fois. Opposé à l’Américain Ronald Ellis à Harrisburg en Pennsylvanie, Mbilli s’est imposé aux points au terme des dix rounds, face à cet adversaire qui comptait 18 victoires, 2 nuls et 2 défaites avant ce combat et qui était considéré par le plus fort affronté par Mbilli depuis le début de sa carrière. Le Français a mis pression sur Ellis dès le premier round, avant qu’Ellis ne réagisse un peu, notamment lors du cinquième. Les dernières reprises ont été totalement à l’avantage de Mbilli, qui a toujours attaqué pendant que l’Américain tentait de casser le rythme.« Je suis très satisfait, j'ai écouté au maximum mes entraîneurs. J'ai imposé mon rythme et remporté tous les rounds. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais l'Américain est très expérimenté et encaisse les coups. Il est très résistant. Ce n'est pas pour rien qu'il est le sparring-partner officiel du champion du monde unifié Canelo Alvarez. (...)J’ai eu de la difficulté à travailler avec les enchaînements. J’avais du mal à lancer des coups rapides », a réagi Christian Mbilli après le combat. Cette victoire, qui devrait lui permettre de se rapprocher du Top 5 de la WBC, pourrait en tout cas lui permettre de disputer un championnat du monde prochainement, et son entraîneur Marc Ramsay ne dirait pas non : « Si le téléphone pour un combat de championnat du monde sonnait, on répondrait à l’appel. C’est une question d’opportunité. Si on a du temps devant nous, il faut que ce soit constructif avec d’autres combats qui lui permettront de se peaufiner. » Vivement la suite !