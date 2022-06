Boxe - Poids lourds : La revanche Usyk-Joshua le 20 août ?

Une revanche qui semble bel et bien se préciser. En effet, ce mercredi, le promoteur Oleksandr Krasyuk s'est confié à l'AFP, indiquant ainsi que la revanche entre son petit protégé, à savoir l'Ukrainien Oleksandr Usyk, actuel champion du monde WBA/IBF/WBO des poids lourds, et le Britannique Anthony Joshua serait sur le point d'avoir une date, puisqu'elle pourrait, en effet, se tenir le samedi 20 août prochain : "Cette date est la plus probable." Aujourd'hui âgé de 35 ans, Oleksandr Usyk détient donc actuellement, chez les poids lourds, les ceintures WBA, IBF mais également WBO, et ce depuis le mois de septembre dernier. A cette époque, le boxeur avait alors eu raison du tenant de ces fameuses ceintures, à savoir Anthony Joshua, aujourd'hui âgé de 32 ans, aux points à l'unanimité.

Un combat au Moyen-Orient ?

Après ce fameux combat, le Britannique avait immédiatement demandé une revanche. De son côté, le promoteur Oleksandr Krasyuk, outre la date, a également confié que ce nouveau combat aurait alors lieu quelque part au "Moyen-Orient", mais sans se montrer, cette fois, plus précis. Toutefois, il a également ajouté qu'une annonce officielle, de la part de toutes les organisations concernées, sur ce fameux duel à venir sera alors faite pas plus tard que la semaine prochaine. En prévision de cette éventuelle future revanche, Oleksandr Usyk a quitté, à la fin du mois de mars dernier, son pays natal, l'Ukraine, alors qu'il y était pourtant revenu après l'invasion de la Russie lors du mois de février dernier.