Boxe - Poids lourds : Fury déjà prêt à revenir ?

Et si Tyson Fury remontait finalement sur le ring ? Alors que le Britannique avait annoncé prendre sa retraite fin avril, après avoir battu Dillian Whyte par KO à Wembley, l'intéressé a déjà laissé entendre qu'il pourrait à nouveau combattre... mais qu'il faudrait sortir le chéquier pour cela. En effet, le "Gypsy King" serait tenter de d'unifier les quatre ceintures de sa catégorie, lui qui est actuellement le champion WBC-The Ring des lourds. Ainsi, le boxeur de 33 ans pourrait défier Oleksandr Usyk, détenteur des titres IBF-WBA-WBO, si l'Ukranien bat avant Anthony Joshua lors de leur deuxième affrontement, prévu le 20 août prochain. C'est tout en cas ce que Fury a laissé sous-entendre dernièrement. « Quand ce poids moyen mettra encore KO ce bodybuildeur, il ne restera plus qu’un seul homme pour régler tout ce cirque. Ce que je dis aux gens qui veulent voir ce combat est qu’il va falloir avoir un gros chéquier. Car pour sortir le gros "Gypsy King" de sa retraite pour repartir au combat, pour sauver une nouvelle fois l’honneur de ce pays, ça va coûter cher », a dans un premier temps expliqué l'intéressé.

« Je combats pour l’argent »

« Je suis un "prize fighter", je combats pour l’argent. Et ça va coûter cher si vous voulez que je parte en mission contre ce gars, ce poids moyen, pour vous montrer ce qu’un vrai poids lourd peut lui faire. Ça va être très cher. Ils vont devoir avoir des poches profondes pour que l’on commence à discuter de ça. (...) Il faut déjà que le deuxième combat entre Joshua et Usyk ait lieu. Pour l’instant, parler de tout ça est inutile, a par la suite expliqué Fury, lors de l'émission The Lowdown, un programme en lien avec le promoteur Frank Warren. Si j’étais prêt à combattre demain, les deux ne le pourraient pas car ils doivent s’affronter d’abord. On en est là. Jusque-là, le "Big Mack" va rester à Morecambe et s’entraîner comme un fou. » Pour rappel, le Britannique avait touché plus de 30 millions de dollars contre Whyte et aimerait donc en toucher encore plus pour son possible retour. Le "Gypsy King" a même fait mention de la somme d'un demi-milliard. Ambitieux...