Boxe - Mi-Lourds : Bivol conserve son titre WBA face à Canelo

L'issue de ce combat n'était pas forcément attendue. Ce samedi soir, du côté de Las Vegas, Saul "Canelo" Alvarez s'est incliné face à Dmitry Bivol, qui garde donc son titre WBA des mi-lourds. Une défaite sur décision unanime de la part des trois juges présents, alors que Canelo est pourtant considéré comme étant le meilleur boxeur toutes catégories confondues. Ce qui faisait ainsi de lui le grand favori pour le titre. Pourtant, même s'il y a donc défaite à l'arrivée, le Mexicain n'a jamais été envoyé au sol, durant tout le combat, encaissant parfaitement bien les nombreux coups de son adversaire du jour. En revanche, Canelo n'a ainsi pas su trouver la solution pour prendre le dessus sur son concurrent. Le Russe Dmitry Bivol, aujourd'hui âgé de 31 ans, est invaincu en 20 combats déjà effectués, avec onze d'entre eux remportés avant la limite.

Une revanche déjà dans l'air

Avant ce duel, Canelo, qui avait la salle acquise à sa cause, vantait les mérites du Russe, mettant en avant sa rapidité ainsi que son intelligence. Entre les deux hommes, il y a une différence de six centimètres et Bivol a donc su parfaitement en profiter pour garder le Mexicain à distance, également avec ses jabs du gauche ainsi qu'avec sa droite. En face, Canelo a bien tenté de riposter, avec notamment de gros crochets du droit, mais sans parvenir à déstabiliser véritablement son adversaire. C'est comme cela que le Mexicain a débuté son combat avant de se rendre compte qu'il devait apporter de la variation. A la fin de la quatrième reprise, il a bien trouvé la solution, d'un énorme uppercut du droit, mais sans confirmer derrière. Surtout que Bivol s'est ensuite adapté, pour avoir le dernier mot. A l'issue de ce combat, Canelo a appelé à une revanche. Ce que Bivol a directement accepté. Affaire à suivre.