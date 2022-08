Boxe - Mi-lourds : Bauderlique mis KO par Smith

Mathieu Bauderlique n'a pas fait le poids face à l'Anglais Callum Smith lors des demi-finales pour la ceinture WBC des mi-lourds, samedi soir à Djeddah en Arabie Saoudite. En marge du combat entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua, l'Anglais et le Français ont livré une bataille intéressante au début mais qui n'a pas été à son terme. À une minute de la fin de la quatrième reprise, alors acculé dans les cordes, Mathieu Bauderlique (33 ans, 1,85 m, 79,150 kg, 21 victoires dont 12 avant la limite, 2 défaites) n'a rien pu faire lorsque son adversaire lui a envoyé son crochet du gauche pour lui signifier la sortie. Aidé par ses entraîneurs Mohamed Nichane et Stéphan Larouche, le Français a rejoint son coin avant de s'assoir sur son tabouret pour reprendre ses esprits. Quelques minutes plus tard, le médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 est revenu au centre du ring pour saluer et féliciter son adversaire sous les applaudissements du public.

Un avenir en question

Pas favori avant le retentissement de la cloche, Mathieu Bauderlique a pourtant tout donné dès l'entame du combat face à l'ancien champion WBA des super-moyens et dont la seule défaite aux points était intervenue face à la légende mexicaine Canelo Alvarez. Lors de la deuxième reprise, même installé dans les cordes, le Français répondait au Britannique (32 ans, 1,91 m, 79,250 kg, 29 victoires dont 21 avant la limite, 1 défaite) avec vitesse et précision mais cette débauche d'énergie allait lui revenir comme un boomerang. Lors du round fatal, très fatigué, le natif d'Hénin-Beaumont a d'abord posé un genou jusqu'à ce que l'arbitre lui décompte 8 avant de repartir pour la suite, que l'on connaît. Après le combat, Mohamed Nichane, s'est livré un peu plus sur l'avenir de l'ancien champion de France et d'Europe dans des propos relayés par le journal L'Équipe : "Il va prendre du repos, puis réfléchir à l'avenir. Il a une famille, un emploi, il n'a pas besoin de la boxe. Il a fait une très belle carrière. C'est lui qui prendra la décision, je ne l'influencerai pas. Mais il n'a plus rien à prouver. " Callum Smith affrontera quant à lui le Russo-Canadien Arthur Bertebiev pour le titre.