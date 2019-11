Boxe : Mayweather va encore sortir de sa retraite !

Une revanche contre McGregor pour Mayweather ?

Floyd Mayweather n'est pas un retraité comme les autres., pour affronter (et battre) lors d'un combat exhibition le champion de kick-boxing japonais Tenshin Nasukawa. Cette fois, c'est d'UFC qu'il devrait être question pour Mayweather. Si ce dernier, photo de lui prêt à combattre à l'appui, a uniquement fait savoir dans l'une de ses deux publications Instagram du jour qu'il allait retrouver son terrain de jeu préféré l'année prochaine, il confie en revanche dans la deuxième qu'il travaille actuellement aux côtés du président de l'organisation américaine d'arts martiaux mixtes à monter un autre événement mondial spectaculaire. « Nous travaillons avec Dana White pour montrer au monde un autre événement spectaculaire en 2020 », révèle très précisément le milliardaire six fois champion du monde de boxe au cours de sa riche carrière dans cinq catégories de poids différentes.Toujours invaincu en professionnel (50v - 0d), Mayweather n'a plus disputé de combat officiel depuis sa victoire face à la star irlandaise du MMA Conor McGregor, battu lors d'un duel suivant les règles de la boxe et non de la discipline chère à McGregor. En attendant d'en savoir davantage sur la forme que prendra le retour sur les rings de la superstar (une revanche contre McGregor est évoquée, bien davantage qu'une revanche face à Manny Pacquiao, lui aussi de retour aux affaires),« J'ai des appels pour remonter sur le ring, mais ma santé est ma richesse. La boxe est un sport très, très brutal. Ces dernières années, beaucoup de combattants sont morts sur le ring. Vous devez savoir quand raccrocher, j'ai eu une très belle carrière. » Elle n'est pas encore finie, visiblement.