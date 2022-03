Boxe - Lourds : Fury prendra sa retraite après son combat contre Whyte

Il semble avoir bel et bien pris sa décision. Le Britannique Tyson Fury, aujourd'hui âgé de 33 ans et qui n'est autre que le champion du monde WBC des lourds, a indiqué son intention de prendre sa retraite. Une retraite qui devrait intervenir, selon ses propres dires, après le 23 avril prochain. C'est ce mardi, en marge d'un événement organisé du côté de Londres, afin de présenter son futur combat, que Fury a donc fait son annonce, assurant qu'après ce fameux combat, il sera alors "complètement à la retraite", avant d'insister : "Ce que je veux faire après la boxe, c'est lézarder sur une plage, boire des pina colada, conduire des Ferrari et vivre sur un bateau, point barre. Voilà ce que je ferai." Ce fameux 23 avril prochain devrait donc être son tout dernier combat. Un duel programmé contre l'un de ses compatriotes, à savoir Dillian Whyte, du côté de Londres.

Pas de réunification des ceintures ?

Un combat mis en place dans le cadre de la défense de son titre. Et si Fury a décidé de s'arrêter ensuite, c'est parce qu'il estime qu'il n'a, tout simplement, "plus rien à prouver". En cas de victoire contre son challenger officiel Whyte, les observateurs estimaient ensuite que Fury aurait pu se lancer dans un autre combat, celui de la réunification des titres. Un combat qui aurait alors eu lieu entre le vainqueur de la revanche programmée entre un autre de ses compatriotes, à savoir Anthony Joshua et l'Ukrainien Oleksander Usyk. Ce dernier est actuellement le détenteur de trois ceintures, WBA, IBF et WBO, qu'il a justement pris à Joshua, à l'occasion de leur ultime combat qui s'est déroulé lors du mois de septembre dernier. Et Fury justement, interrogé sur cette possible réunification, a lancé qu'il était "double champion du monde invaincu, (qu'il avait) 150 millions sur (son) compte en banque et plus rien à prouver à qui que ce soit".