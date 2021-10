Boxe - Lourds : Fury bat Wilder par KO et conserve son titre WBC

Bis repetita. Ce samedi, du côté de la T-Mobile Arena de Las Vegas aux Etats-Unis, le Britannique Tyson Fury, aujourd'hui âgé de 33 ans, a battu, pour le deuxième fois consécutive et pour son troisième combat contre ce même adversaire, l'Américain Deontay Wilder. Cette fois, ce nouveau combat s'est achevé lors de la onzième reprise, lorsque le vainqueur du jour a alors mis KO son adversaire d'un soir. Par conséquent, le Britannique, toujours invaincu en 32 combats désormais, conserve ainsi sa ceinture WBC des poids lourds en boxe. Ce nouvel affrontement restera, à n'en pas douter, dans les annales de ce sport de combat. C'était donc la troisième fois que les hommes s'affrontaient, en moins de trois ans. Lors de leur premier duel, au mois de décembre 2018, la décision finale avait alors été un match nul. Au mois de février 2020, c'est donc ensuite Tyson Fury qui avait eu le dernier mot, pour ainsi s'emparer de cette fameuse ceinture WBC des poids lourds.

Une victoire sur un ultime crochet du droit

Dans ce troisième duel, le Britannique a donc récidivé, même s'il est, tout de même, tombé au sol, à deux reprises. Pour, à chaque fois, se relever. Surtout que, de son côté, il est également parvenu à envoyer l'Américain au sol et ce, à trois reprises, pour le résultat final que l'on connaît. Une victoire finale acquise sur un énième crochet du droit de Tyson Fury, qui en a beaucoup usé, à raison. Face à lui, l'Américain montrait alors déjà des signes de fébrilité, et la fin semblait vraiment proche, même s'il a donc tenu à rester debout, le plus longtemps possible. Ce combat de l'année a été particulièrement intense, de part et d'autre. A l'issue de celui-ci, Tyson Fury a ainsi notamment déclaré : « Comme l'a dit le grand John Wayne, je suis fait de fonte et d'acier, bébé ! J'ai été mis à terre deux fois, j'ai eu mal. Wilder est un gros cogneur. Et c'est un homme dur, que j'ai frappé avec des coups durs. Et mon seigneur, mon sauveur m'a relevé ce soir pour que je lui rende gloire. »