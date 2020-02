Boxe: les terribles révélations de Tyson Fury

Tyson Fury bares his soul gives SHOCKING Revelation leading up to Deontay Wilder Rematch

Fury avait déjà pensé au suicide dans le passé

Tyson Fury, comme tout bon champion qui se respecte, possède une part de succès, mais aussi une part d’ombre. Le Britannique est un habitué de la rubrique "faits divers" des tabloïds outre-Manche (propos antisémites, contrôle positif à la cocaïne...). Le boxeur de 31 ans évoque dans l’émission "Behind the gloves", " avoir des envies suicidaires chaque dimanche », et affirme que tous les dimanches, « c’est comme la fin du monde, je ne veux plus vivre. »Ce n’est pas la première fois que l'ex champion WBA, WBO et IBO évoque avec franchise ses envies d’en finir. En 2018, il déclara au podcast Joe Rongan : "La période après ma victoire contre Vladimir Klitschko fut difficile. Je luttais contre mon addiction à la drogue et à l’alcool. Un jour, je suis parti au volant de ma Ferrari, je roulais à plus de 300 km/h en direction d’un pont pour en finir. Au dernier moment j’ai freiné". Désormais revenu à son meilleur niveau, Fury affrontera l’Américain Deontay Wilder le 22 février prochain au MGM Grand à Las Vegas pour le titre de champion du monde poids lourds WBC.