Boxe : Le comportement de Fury pas accepté par Whyte

Whyte : « C’est Fury, alors ils le laissent faire ce qu’il veut »

Tyson Fury a-t-il dépassé les limites ? Ce samedi, sur le ring installé au cœur du stade de Wembley, le « Gypsy King » a conservé sa ceinture de champion du monde WBC des poids lourds face à Dillian Whyte. Un combat qui s’est joué en toute fin de sixième reprise quand, après avoir reçu un uppercut, celui qui est surnommé « Body Snatcher » a été mis au sol avant d’être compté par l’arbitre. Ce dernier a alors pris la décision d’arrêter le combat sur une victoire de Tyson Fury. Toutefois, dans un entretien accordé à la chaîne britannique Sky Sports, Dillian Whyte a vivement critiqué le comportement de son adversaire. « Quand l’uppercut m’a touché, j’étais sonné. Mais il m’a poussé ensuite, a assuré le Britannique. Et en tombant, ma tête heurte le sol. Mais c’est un geste illégal, ce n’est pas du catch, c’est de la boxe. » Face à cela, le boxeur de 34 ans assure qu’il aurait « dû avoir droit à du temps additionnel » afin de récupérer et reprendre le combat.Dillian Whyte a également eu des mots concernant l’arbitre du combat, Mark Lyson. « C’est Fury, alors ils le laissent faire ce qu’il veut. Il a même crié à l’arbitre d’arrêter le match, affirme le boxeur britannique. Bien sûr, il m’a touché, bravo, rien à dire. J’avais mal. Mais j’essayais de me reprendre, et il m’a poussé, je me cogne la tête. » Désormais, le « Body Snatcher » n’a qu’une idée en tête, prendre sa revanche. Après avoir concédé sa troisième défaite en 31 combats professionnels, le natif de Port Antonio, en Jamaïque, a assuré qu’il n’est « pas un mauvais perdant ». Or, un écueil dans cette volonté d’affronter à nouveau le « Gypsy King » est la volonté de ce dernier de raccrocher les gants après cette nouvelle défense de ceinture. « J’espère juste qu’il ne prendra pas sa retraite, parce que je veux une autre chance, affirme Dillian Whyte. Je suis encore jeune, j’ai affronté les meilleurs sans avoir à rougir. Une victoire et je suis de retour. » Il reste à voir si Tyson Fury sera du même avis.