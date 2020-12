Boxe : Joyce ne compte pas combattre Yoka pour le moment

La revanche attendra. Récent vainqueur de Christian Hammer, Tony Yoka annonçait alors qu'une « très grosse année 2021 » se profilait et semblait intéressé par l'idée de retrouver Joe Joyce sur un ring. Il faut dire que le « Juggernaut » a changé de dimension depuis leur combat en finale des Jeux Olympiques de Rio en 2016, qui avait vu le Français l'emporter. En effet, le Britannique vient de sortir gagnant de son opposition contre Daniel Dubois et a maintenant d'autres ambitions. Actuellement 2eme au classement WBO, derrière l'Ukrainien Oleksandr Usyk, Joyce rêve désormais en grand et aurait même la ceinture WBO en ligne de mire, si Anthony Joshua venait à la lâcher. « J’espère avoir laissé une bonne impression et que ça va m’aligner pour un combat pour un titre mondial. Ce serait génial de pouvoir combattre Usyk. J’ai beaucoup plus d’expérience qu’à l’époque, ce serait un super combat que j’espère gagner. J’arrive Usyk ! Je viens pour toi ! », lancé d'ailleurs le « Juggernaut », au micro de Queensberry Promotions, la société de son promoteur Frank Warren, à l'issue des son dernier combat.

Joyce a d'autres projets que retrouver Yoka

Concernant le champion olympique 2016, le clan de Joyce a été clair sur la question. « Tony Yoka a besoin de passer des tests qui ne sont pas des blagues s’il veut pouvoir combattre Joe. C’est aussi simple que ça », a notamment confié Sam Jones, le manager du Britannique, sur Boxing UK. Avant de rajouter, « Tony Yoka a défié Joe mais c’est ridicule car il n’a rien fait pour le mériter. Nous sommes en bonne position désormais et c’est bon de voir des gens sortir du plancher et vouloir soudainement combattre Joe », sur Sky Sports. « Joe sera toujours intéressé par un combat contre Tony mais à l’heure actuelle il est concentré sur le chemin vers le titre WBO et travaille avec son promoteur pour assurer la meilleure route vers cette ceinture », a pour sa part expliqué Adam Morallee, le co-propriétaire de S-JAM Boxing, la société de management qui gère la carrière de Joyce, à RMC Sport. De ce fait, Yoka va donc devoir encore patienter pour avant de peut-être retrouver le « Juggernaut » sur un ring.