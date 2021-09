Boxe : Fury s'attend à un Wilder « plus dangereux que jamais »

⏳ 10 Days To Go 🥊

Fury : "Il ne faut jamais faire une croix sur Wilder"

Tyson Fury redoute ses retrouvailles avec Deontay Wilder. À l’occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, mercredi en visio, le champion du monde WBC des poids lourds a avoué s'attendre "à une tâche gigantesque" pour ce troisième combat face à son challenger américain, qu'il attend " plus dangereux que jamais", dans la mesure où son adversaire "n'aura rien à perdre". Alors que le premier match entre les deux hommes en décembre 2018 s'était conclu sur un match nul à Los Angeles, en dépit de la domination de Fury, qui s'était malgré tout retrouvé deux fois à terre dans les dernières minutes du combat, le second match disputé à Las Vegas s'était avéré à sens unique et le Britannique avait largement dominé son adversaire, obligeant l’arbitre à arrêter la rencontre et à jeter l'éponge au bout du septième round, pour le plus grand bonheur de Tyson Fury. De retour dans l'enceinte de la T-Mobile Arena, le champion du monde WBC toujours invaincu en 31 combats (30 victoires, un nul) retrouvera le 9 octobre prochain celui à qui il avait ravi la ceinture de champion.Malgré sa confiance en soi et son assurance de gagner le match, le "Gipsy King", 33 ans, ne prend personne de haut, encore moins Wilder. " S'il y a bien une chose que je ne fais pas, c'est sous-estimer qui que ce soit, a assuré Fury. Que ce soit le plus petit homme dans une pièce ou le plus gros, je ne sous-estimerai jamais personne. Ne vous y trompez pas : ça sera "ça passe ou ça casse" pour Deontay Wilder. Moins excentrique qu'à son habitude lors de cette conférence de presse, le natif de Wythenshawe a assuré pouvoir battre l'Américain, conscient néanmoins qu'il aura toute la pression sur ses épaules. "" Le troisième combat entre les deux superstars de la boxe s'annonce épique. Pour quel vainqueur à l'arrivée ? Réponse le 9 octobre prochain.