Boxe : Fury lance un défi à Joshua

Un premier Fury - Joshua à Wembley ?

Il a officiellement pris sa retraite depuis le mois d'avril, estimant qu'il "n'avai(t) plus rien à prouver", mais chaque mois, Tyson Fury refait parler de lui. En juin, le boxeur britannique de bientôt 38 ans annonçait qu'il voulait sortir de sa retraite pour défier Oleksandr Usyk si l'Ukrainien bat Anthony Joshua le 20 août en Arabie saoudite. "", avait-il déclaré, réclamant alors 500 millions de dollars. Mais le Mancunien a semble-t-il changé d'avis. Dans une vidéo Instagram postée mercredi, il assure en effet vouloir combattre Anthony Joshua gratuitement !« Tout est une question d’argent dans ce sport. Joshua n’est pas un vrai boxeur, c’est un homme d’affaires. Je jure devant Dieu que j’espère qu’il gagnera sa rencontre avec Usyk afin que je puisse sortir de ma retraite et l’affronter gratuitement. Cependant, les termes sont les suivants, je le veux au stade de Wembley, je l’affronterai en Angleterre, pas à l’étranger, en Angleterre, gratuitement pour le peuple. Le combat doit être gratuit. Diffusé à la télévision gratuitement et que tous les billets soient distribués gratuitement.» Tyson Fury, champion du monde poids lourds WBA, WBO et IBO entre 2015 et 2016, IBF 2015 et WBC depuis 2020, et Anthony Joshua, champion du monde poids lourds IBF de 2016 à 2019 puis de 2019 à 2021, WBA de 2017 à 2019 puis de 2019 à 2021 et WBO de 2018 à 2019 et de 2019 à 2021, qui a quatorze mois de moins que lui, ne se sont encore jamais affrontés, même si une double confrontation a failli être organisée en 2020, avant que Johsua ne termine finalement sa trilogie contre Deontay Wilder.