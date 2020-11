Boxe - Exhibition : Pas de vainqueur entre Mike Tyson et Roy Jones Jr.

Dès le début du premier round entre Mike Tyson et Roy Jones Jr., il n'y avait aucun doute possible : les deux quinquagénaires ont proposé un vrai combat de boxe et non une simple exhibition. Dans un Staples Center à huis clos, les deux légendes du noble art sont allées au bout des huit rounds de deux minutes. Aucun des deux Américains n'a mis un genou à terre et la WBC a déclaré un match nul malgré la nette domination de Mike Tyson. La soirée se sera donc terminée avec un seul regret, celui de n'avoir pas vu Iron Mike renouer avec la victoire, 15 ans après son humiliante défaite face à Kevin McBride.

Mike Tyson n'avait pas bluffé

Plus explosif et plus endurant, l'ancien champion du monde des poids lourds a constamment avancé sur son adversaire. Pendant 16 minutes, il a prouvé que ses vidéos d'entraînement n'étaient pas du bluff. Le boxeur de 54 ans était dans une forme remarquable et aurait pu continuer à combattre. Jusqu'au bout, il a cherché à placer le coup qui allait mettre son adversaire au tapis. Le natif de Brooklyn a eu les enchaînements les plus francs grâce à une puissance de frappe retrouvée. Même la cloche n'a pas réussi à l'arrêter à la fin d'un deuxième round de très haute volée.

Une revanche a déjà été évoquée

A la deuxième reprise, les deux hommes se sont rendus coups pour coups. Avec une gauche qui a attrapé le menton de Junior, Iron Mike a parfaitement répondu à un direct de son adversaire qui était parvenu à le surprendre. C'est l'un des rares fois où Tyson a été touché au visage. Le reste du combat, c'est lui qui a fait planer la menace avec notamment un uppercut qui a plusieurs fois failli atteindre sa cible. Pour y résister, Roy Jones Jr. s'est accroché, au sens propre comme au figuré, pour ne pas se faire envoyer au tapis. A chaque fois que la distance était cassée, Captain Hook a multiplié les coups au corps pour tenter de diminuer son adversaire. Ca n'a pas été suffisant. Il a fait le show avec sa défense toujours aussi atypique face à un Mike Tyson qui était là pour faire le spectacle avec sa boxe. A la cloche, le seul vainqueur aura été le public, les juges ayant décidé de rendre une carte non-officielle de 76-76. Les deux combattants ont déjà évoqué une revanche, une très bonne nouvelle pour la boxe car c'était un vrai combat qui a été proposé entre la puissance de Tyson et la science tactique de Jones.