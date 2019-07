Boxe : Daniel "Dynamite" Dubois bientôt en action sur beIN SPORTS

Championnat de Grande-Bretagne des Poids Lourds

Daniel Dubois - Nathan Gorman

Londres - Samedi 13 juillet 21h25 sur beIN SPORTS 1

Invaincu en 11 combats dont 10 remportés par K.O., l'Anglais Daniel "Dynamite" Dubois, 21 ans, 1,98m est considéré comme la nouvelle petite merveille des poids lourds. Le 13 juillet, il ne s'agira que d'un titre national mais l'O2 Arena de Londres devrait être à guichets fermés. 22 000 spectateurs viendront voir Dubois passer son premier test contre le cousin de Tyson Fury. Si Nathan Gorman ne possède pas un physique aussi avantageux que Dubois, il se présentera lui aussi invaincu (16 victoires, 11 K.O) et avec l'avantage de bien connaitre Dubois avec qui il a mis les gants à l'entrainement en amateur pendant une centaine de rounds. Gorman ne cesse de proclamer qu'il sera le premier à battre Dubois.



Autre choc de poids lourds à l'affiche : l'Anglais Joe Joyce, médaillé d'argent à Rio et vainqueur de ses 9 combats avant la limite rencontre l'ancien challenger mondial, l'Américain Bryant Jennings (24 victoires dont 14 par K.O. pour 3 défaites).



Le Français Karim Achour (27 victoires, 5 défaites et 3 nuls), champion de France des poids moyens à 10 reprises et jamais battu avant la limite, rencontrera lui l'Anglais Liam Williams (20 victoires en 23 combats). Un duel franco-anglais indécis comme les 2 autres combats de cette belle réunion de Londres.

Commentaire : Richard Sette et Zakaria Attou.