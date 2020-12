Boxe : Berlanga reste parfait !

Cette nuit à Las Vegas, le Super-Moyens a remporté son 16eme combat, son 16eme par K.O. et son 16eme au 1er round. Son adversaire Ulises Sierra, n’avait jamais perdu avant la limite mais en moins de 3 minutes, il a été compté 2 fois avant d’être arrêté par l’arbitre. Pourtant Sierra a été sparring-partner de grands champions comme Andre Ward ou Saul « Canelo » Alvarez mais a été détruit par la puissance d’un Berlanga qui comme Mike Tyson, Riddick Bowe ou Teofimo Lopez est originaire de Brooklyn et peut marcher sur les traces des grands boxeurs portoricains comme Hector « Macho » Camacho, Felix « Tito » Trinidad ou Wilfredo Benitez.

A 23 ans, Berlanga est en lice pour battre le record consécutif de K.O. au 1er round détenu par le Yéménite Ali Raymi (21) et se rapproche de Tyrone Bruson (19) et d’Edwin Valero (18). S’il est sans contestation « El Monstruo », reste à savoir s’il sera « The Chosen One » et s’imposera au plus haut niveau ? Berlanga peut-il encaisser ? A-t-il l’endurance pour aller à la limite d’un 10 ou 12 rounds ? Pour l’instant, il n’a laissé personne le vérifier.

Nakatani n'a pas abdiqué

Dans l’un des plus beaux combats de 2020 , le poids légers d’Osaka Masayoshi Nakatani (19 victoires dont 13 K.O. pour 1 revers) a été totalement dominé jusqu’à la mi- combat, envoyé au tapis au 1er et 4eme round mais à partir du 7eme round, il est revenu dans le combat pour finalement au 9eme round envoyer 2 fois au tapis son adversaire, le portoricain Felix Verdejo (27 victoires dont 17 K.O. pour 2 défaites) et s’impose donc dans ce duel de puncheurs a force de détermination.

Enfin dans l’affiche de la soirée, éclipsé par les 2 combats précédents, l’Américain Shakur Stevenson a remporté son second combat dans sa nouvelle catégorie les Super-Plumes. Son adversaire et compatriote Toka Khan Clary était venu pour tenir la limite, ne prendre aucun risque et n’a donc gagné aucun des 10 rounds. Stevenson (15 victoires dont 8 par K.O.) est un superbe boxeur mais il devait regretter de ne pas avoir le don du ciel de Berlanga ou Nakatani : le punch.

Rediffusion ce soir de Berlanga-Sierra et Nakatani-Verdejo à 18H15 sur beIN SPORTS 2 et à 1H15 du matin sur beIN SPORTS 1. Ce vendredi, 22H30 sur beIN SPORTS 1, dernier Label Boxe de l’année 2020 et à partir du 25 décembre tous les soirs, 11 Rétros Label Boxe pour revenir sur cette année de boxe si particulière mais néanmoins de bonne qualité.