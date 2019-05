Boxe : Attou - Lubin sur beIN SPORTS

Depuis 11 mois, Zakaria Attou est le consultant boxe de beINSPORTS, faisant partager aux abonnés sa connaissance et son amour du Noble Art, donnant son analyse au cœurs des nuits américaines sur les plus grandes stars actuelles comme Saul "Canelo" Alvarez, Errol Spence Junior ou Deontay Wilder. Mais dans la nuit du 29 au 30 juin, Zakaria Attou ne sera pas derrière un micro mais sur le ring de la NRG Arena de Houston. A 37 ans, l'ancien champion de France et d'Europe affrontera le puncheur américain Erickson Lubin alias "Le Marteau", avec au bout une opportunité mondiale pour le vainqueur de ce combat prévu en 12 rounds.

Passé professionnel en 2007, enregistrant 4 défaites et 1 match nul lors de ses 9 premiers combats, Attou a connu des débuts compliqués. Mais il s'accroche, progresse et en 2014, il devient champion de France des Super-Welters. En 2015, il enregistre sa dernière défaite à ce jour, restant invaincu lors de ses 11 combats suivants et devenant en 2017 champion d'Europe des Super-Welters contre l’expérimenté italien Orlando Fiordigiglio. Comptant sur sa science du ring, son expérience et sa taille, Zakaria Attou (29 victoires dont 6 par K.O. 7 défaites et 2 nuls) est déterminé pour réussir l'exploit au Texas face à Lubin.

Le boxeur de Floride a été champion des États-Unis amateurs, était destiné aux J.O. de Rio mais a préféré passer professionnel le jour de ses 18 ans. Il est vrai que la proposition émanait de Mike Tyson, qui venait de lancer sa compagnie de promotion, maintenant défunte. Rapide, doté d'une frappe dévastatrice, Lubin est élu Espoir de l'Année 2016. Mais en octobre 2017, lorsqu'il s'attaque à sa première chance mondiale, Lubin se rate. A 21 ans, il est trop contracté, commet une erreur technique et il est mis K.O. dès le premier round par Jermell Charlo, le champion WBC des Super-Welters. Depuis, Lubin (20 victoires dont 15 par K.O. pour 1 défaite) a remporté 2 combats avant la limite. Si Lubin veut prouver que cette défaite n’était qu'un accident et se relancer, Zakaria Attou lui est bien décidé à vivre à fond son rêve texan afin de décrocher une opportunité mondiale.