Arnaud Romera quitte la présidence de la Ligue

Après quinze mois à la présidence de la Ligue de boxe professionnelle, dont il était le tout premier président, Arnaud Romera a décidé de quitter ses fonctions. Il l’a annoncé au président de la Fédération française de boxe, via un mail dont L’Equipe a eu connaissance. « Durant quinze mois, j'ai mis de côté toutes mes activités professionnelles pour me consacrer exclusivement au développement de la Ligue, écrit l’ancien journaliste du service des sports de France Télévisions. J'ai effectué ce travail bénévolement. J'ai sacrifié ma vie familiale pratiquement tous les week-ends pour aller à la rencontre des clubs et échanger avec les acteurs de la boxe professionnelle. La bonne volonté, la passion et le dévouement ont malgré tout leur limite. Aujourd'hui, je ne peux plus refuser les opportunités professionnelles qui se présentent à moi. » Reverra-t-on le journaliste de 49 ans à la télévision ?