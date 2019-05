Alvarez chipe la ceinture IBF à Jacobs

Grâce à son succès ce samedi face à Daniel Jacobs, dans la catégorie des poids moyens, Saul "Canelo" Alvarez est parvenu à s'emparer de la ceinture IBF, alors détenue par son adversaire. Déjà champion WBA et WBC, Alvarez réussit donc l'unification dans sa catégorie.

Le match n'a pas été simple pour le Mexicain qui a dû aller au bout des 12 rounds pour l'emporter aux points face à son opposant américain (115-113, 115-113, 116-112).

"Canelo" ne veut toutefois pas s'arrêter en si bon chemin et vise déjà l'unification avec la ceinture WBO, possession d'un autre Américain, Demetrius Andrade. "Aucun Mexicain n'a jamais réussi une telle chose, gagner les 4 ceintures d'une même division. C'est ce qui me motive", avait déclaré le boxeur avant même son match face à Jacobs. Il n'est désormais plus qu'à une victoire du Graal.