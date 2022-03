Coupe Davis/Billie Jean King Cup : La Russie et la Biélorussie remplacées

L'Australie, la Slovaquie et la Belgique déjà qualifiées pour la phase finale

On pouvait s'y attendre, c'est désormais officiel. La Russie et la Biélorussie ne participeront pas à cette saison 2022 de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup. Les deux Fédérations avaient été dans un premier temps suspendues par la Fédération internationale de tennis suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, elles ont désormais été exclues des deux compétitions par équipes les plus importantes du tennis. Qualifiée d'office en tant que tenante du titre pour la phase finale de la Coupe Davis, qui se tiendra en septembre (phase de poules dans quatre villes) puis en novembre (quarts, demies et finale dans une cinquième ville), la Russie sera remplacée "en temps voulus" par un perdant des qualifications qui se sont déroulées début mars. Il s'agira donc de l'Equateur (battu par la France), de la Roumanie, de la Finlande, de la Colombie, du Canada, du Brésil, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Norvège, du Japon, de la République tchèque ou de l'Autriche. La Serbie, pays le mieux classé (au classement des nations) des battus en demi-finales en 2021, récupère quant à elle le statut de tête de série de la Russie. Elle est déjà qualifiée pour la phase finale après avoir reçu une invitation de l'ITF.« Pour s'assurer que le nombre correct d'équipes participera au Groupe mondial I et au Groupe mondial II en septembre, la nation perdante la mieux classée des barrages du Groupe mondial I (Ouzbékistan) participera au Groupe mondial I et les deux mieux classés des nations perdantes des barrages du Groupe mondial II (Chine et Thaïlande) évolueront dans le Groupe mondial II », détaillent les organisateurs de la Coupe Davis.Concernant la Billie Jean King Cup, la Russie était également la tenante du titre et donc directement qualifiée pour la phase finale, dont on ne connait encore ni les dates ni le lieu. Elle est remplacée en tant que tête de série par l'Australie, pays le mieux classé des pays éliminés en demi-finale l'an passé, qui se qualifie donc directement pour la phase finale. La Slovaquie, qui devait affronter l'Australie lors des qualifications au mois d'avril, en est exemptée et est donc également déjà qualifiée pour la phase finale.Rappelons que la France affrontera quant à elle l'Italie en Sardaigne.