BJK Cup/Parry : «Des émotions de dingue !»

Un Chaudron en ébullition à chacun de ses points gagnés, un scénario complètement fou avec deux jeux décisifs, dont un dans le dernier set, et un accueil royal des supporters alors qu'elle avait remplacé au dernier moment une Caroline Garcia attendue par tout un peuple. Diane Parry (20 ans) a été servie pour ses grands débuts sous les couleurs des Bleues. "Pour un premier match en équipe de France, je pense que je suis passée par toutes les émotions possibles, a avoué sur beIN Sports la Boulonnaise, sans cacher qu'une défaite aurait gâché sa fête. Mais honnêtement, on joue pour ça. Et je suis juste heureuse d'avoir gagné le match à la fin, parce que je pense que je m'en serais beaucoup voulu si je n'avais pas réussi à le gagner, car j'ai eu beaucoup d'opportunités. Le public m'a vraiment poussé, l'équipe et le staff étaient derrière moi aussi. Ce sont des émotions de dingue, et que l'on vit très rarement dans le tennis. C'était juste un pur bonheur." Et paradoxalement, si Alizé Cornet avait fait en sorte de décharger une bonne partie de la pression qui existait sur les épaules de Parry en balayant son adversaire dans le premier simple, l'ambiance, folle, ainsi que l'attente perceptible du public nordiste, a presque crispé Parry.

Parry : "Quand on entend la marseillaise sur le court"

"Alizé a tout fait pour essayer de me mettre en confiance en entrant sur le court. Après, c'est dur de gérer toutes ces émotions, et on est encore plus tendu quand on rentre, que l'on entend la Marseillaise sur le court et que l'on entend tout ce public qui est vraiment venu là pour nous soutenir. On n'a pas envie de les décevoir, donc c'et sûr que ça amène forcément un peu de tension." De la tension, mais pas seulement. Avec pareil match pour sa première dans le grand bain, Parry a en effet connu presque davantage d'émotions encore que certaines joueuses après quatre ou cinq matchs. Mais elle a surtout assuré l'essentiel, à savoir gagner. "Jouer des matchs comme ça, ça apporte beaucoup d'expérience. On le dit très souvent, mais tant que l'on n'a pas serré la main de l'adversaire, ce n'est pas fini. C'est ce qu'il s'est passé. J'avais tout pour le gagner rapidement, ça ne s'est pas fait, et il a fallu que je continue, que je passe au-dessus de ça, sans y penser, pour me concentrer sur les points à jouer, point après point. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas." Et elle l'a très bien fait.