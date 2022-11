BJK Cup : Parry s'impose contre Lamens dans la douleur, la France mène 2-0 face aux Pays-Bas

Quels débuts pour Diane Parry (20 ans) ! Pour sa première sous les couleurs de l'équipe de France, la jeune Boulonnaise a été servie, avec un match épique conclu au jeu décisif du dernier set face à Suzan Lamens, ce samedi au Portel en barrage de la Billie Jean King Cup. Et comme elle fait les choses bien, Parry a fait en sorte que ce baptême du feu débouche sur une première victoire (6-7, 6-2, 7-6). Mais que ce fût dur ! Et pas seulement parce que la dernière arrivée chez les Bleues avec une autre débutante Chloé Paquet n'a appris qu'au dernier moment qu'elle allait être finalement envoyée dans l'arène dès le premier jour à la place de Caroline Garcia, qui avait préféré s'octroyer une journée supplémentaire après son sacre au Masters. Une sacrée pression pour sa remplaçante, qui n'a pourtant fait preuve d'aucun complexe contre son adversaire néerlandaise. Malgré le soutien du bouillant public du Chaudron, la 213eme au classement a pris les devants en remportant le premier tie-break de cette partie, dans le premier set (7-5).

Parry est passée à un point de la désillusion

Curieusement, cela a presque donné des ailes à Parry, qui s'est mise à jouer le jeu offensif qu'elle aime pour très vite revenir à hauteur. Dans la dernière manche, un break d'avance n'a pas suffi à la Française pour distancer Lamens. C'est même la Néerlandaise qui s'est créé une balle de match, à 6-5, avant que Parry ne redonne un nouveau coup de collier pour obliger la joueuse d'en face à disputer un nouveau jeu décisif. Il a cette fois tourné à l'avantage de la jeune Tricolore. Dans cette partie, à chaque fois que la révélation française du dernier Roland-Garros a lâché ses coups, Lamens a explosé. Cela s'est confirmé lors d'une fin de tie-break qui a vu la 76eme au classement faire la différence sur quelques missiles en coup droit assez impressionnants. Première sortie en bleu et première victoire pour celle qui avait commencé à réaliser ce qu'elle vivait au moment où elle avait enfilé la veste officielle. Elle ne se doutait pas encore alors qu'elle offrirait son deuxième point dans ce barrage de Billie Jean King Cup à cette équipe de France mise d'entrée sur orbite par Alizé Cornet.