Billie Jean King Cup : Tan appelée en renfort

Un deuxième forfait pour l'équipe de France de Billie Jean King Cup, qui affronte l'Italie vendredi et samedi en Sardaigne en barrages qualificatifs pour la phase finale de fin de saison. Après Caroline Garcia (28 ans, 69eme), blessée au pied et remplacée par Océane Dodin (25 ans, 94eme), c'est Clara Burel (21 ans, 76eme) qui est contrainte de renoncer, en raison d'une petite lésion musculaire aux abdominaux, et le capitaine Julien Benneteau a décidé d'appeler en renfort Harmony Tan (24 ans, 107eme). C'est la toute première fois que la Parisienne va revêtir le survêtement de l'équipe de France, et elle rejoint Alizé Cornet (32 ans, 34eme), Kristina Mladenovic (28 ans, 100eme) et donc Clara Burel. Selon les règlements de l’ITF, le capitaine, qui a la possibilité de sélectionner un maximum de 5 joueuses, peut procéder au total jusqu’à 3 changements au sein de son équipe jusqu'à une heure avant le tirage au sort de la rencontre.

Un début de saison moyen pour Tan

Harmony Tan, huitième joueuse française au classement WTA, a disputé sept tournois cette saison, avec à la clé une élimination d'entrée aux qualifications à Adélaïde, un abandon au deuxième tour de l'Open d'Australie contre Elina Svitolina après lui avoir pris un set et éliminé la 42eme mondiale Putintseva au premier tour, une élimination en huitièmes de finale à Guadalajara après avoir éliminé Madison Keys (29eme) d'entrée, un huitième de finale à Monterrey, un abandon au premier tour à Indian Wells, un deuxième tour à Miami et une défaite d'entrée à Bogota contre la future finaliste, Laura Pigossi. En Italie, l'équipe de France sera opposée à une équipe composée de Camila Giorgi (30 ans, 30eme), Jasmine Paolini (26 ans, 48eme) Martina Trevisan (28 ans, 84eme) et Lucia Bronzetti (23 ans, 89eme). Une équipe loin du niveau de l'époque Pennetta-Schiavone-Errani mais qui sera difficile à battre sur les courts en dur d'Alghero. La France mène 8-3 dans ses confrontations avec l'Italie depuis 1970, mais en cas de défaite, elle devra passer par des barrages pour ne pas descendre en deuxième division.