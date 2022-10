Billie Jean King Cup : Swiatek déclare forfait et tacle la WTA et l'ITF

La plupart des autres cadors pas concernées

A partir du 31 octobre, Iga Swiatek sera à Fort Worth, au Texas, pour y débuter le Masters WTA, pour lequel elle est déjà qualifiée et dont elle sera la favorite, au vu de son exceptionnelle saison 2022 (sept tournois gagnés, dont Roland-Garros et l'US Open). Elle espère bien bien y rester jusqu'au 7 novembre, jour de la finale. En principe, la Polonaise de 21 ans aurait ensuite dû se rendre à Glasgow, où commence la phase finale de la Billie Jean King Cup dès le 8 novembre. Mais le laps de temps étant trop court entre les deux compétitions, la n°1 mondiale n'ira pas en Ecosse, comme elle l'a expliqué sur Instagram : « J’y ai beaucoup réfléchi et j’en ai discuté encore avec mon équipe, mais je ne serai pas en mesure de jouer la Billie Jean King Cup à Glasgow. Et cela me rend triste. Je suis vraiment désolée, car je joue pour la Pologne dès que c’est possible et j’ai toujours donné mon meilleur. Jouer en Pologne cette année était un honneur (en Fed Cup et lors du tournoi de Varsovie, ndlr) et j’espérais le faire de nouveau à la fin de la saison.. Cette situation n’est pas saine pour notre santé et pourrait causer des blessures. Je vais parler à la WTA et à l’ITF afin de changer quelque chose. La situation est difficile, non seulement pour les joueuses, comme moi, mais principalement pour les fans de tennis qui soutiennent notre sport. »Présente cette semaine à Ostrava, en République tchèque, non loin de la frontière polonaise, Iga Swiatek est ensuite inscrite à San Diego la semaine prochaine, avant de s'accorder deux semaines sans tournoi avant le Masters. La plupart des autres joueuses virtuellement qualifiées pour le Masters à ce jour n'auront pas le même problème que Swiatek. Ni la Tunisie d'Ons Jabeur (2eme à la Race et seule autre joueuse officiellement qualifiée), la France de Caroline Garcia, la Biélorussie d'Aryna Sabalenka, la Russie de Daria Kasatkina et la Grèce de Maria Sakkari ne sont pas concernées par la phase finale de la Billie Jean King Cup.