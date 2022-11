Billie Jean King Cup : Mladenovic blessée et remplacée par Paquet

La France reste favorite

C'est sans son héroïne du sacre de 2019 en Australie, lorsque la compétition s'appelait encore la Fed Cup, que l'équipe de France de tennis jouera son maintien dans le groupe mondial en Billie Jean King Cup. Kristina Mladenovic a en effet été contrainte de déclarer forfait pour le barrage de la semaine prochaine contre les Pays-Bas au Portel, dans ce Nord de la France où elle est née, en raison d'une douleur à un genou. « Les examens médicaux (...) n'ont pas montré de nouvelles blessures et ne comportent pas de contre-indication médicale. La Fédération française de tennis entend la douleur de sa joueuse et respecte sa décision", précise la FFT dans un communiqué.Contrainte de descendre sur le circuit ITF, elle s'est imposée à Caserta en juin puis à Monastir en octobre. Ce n'est donc probablement pas en simple que "Kiki' aurait été alignée contre les Pays-Bas, mais plutôt en double, épreuve où elle continue de briller (elle est 14eme mondiale), avec une victoire à Roland-Garros avec Caroline Garcia, à Lausanne avec Olga Danilovic, à Séoul avec Yanina Wickmayer et à Monastir avec Katarina Siniakova, la n°1 mondiale eu double.Pour la remplacer, le capitaine des Bleues Julien Benneteau a fait appel à Chloé Paquet (28 ans, 159eme mondiale). La Versaillaise n'a pas non plus signé la saison de sa vie, avec seulement deux huitièmes de finale sur le circuit WTA et deux demies et une finale sur le circuit ITF.Les Françaises partiront grandes favorites de ce barrage qui se tiendra vendredi et samedi prochain, car les Néerlandaises présenteront des joueuses inconnues du grand public en simple : Lesley Pattinama Kerkhove (197eme), Suzan Lamens (211eme) et Lexis Stevens (462eme). Seule Demi Schuurs, 21eme mondiale en double et qui dispute actuellement le Masters de Fort Worth (elle est qualifiée pour les demi-finales avec l’Américaine Krawczyk), a de quoi faire peur aux Bleues.