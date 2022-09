Billie Jean King Cup : Les Bleues joueront à domicile face aux Pays-Bas

Nous, quand on a appris que la Billie Jean King Cup by Gainbridge était de retour en France 🤩

🇫🇷 La France sera pays hôte du match de barrage face aux Pays-Bas les 11 et 12 novembre : https://t.co/7wiTHCHQUA



💙 Allez les Bleues ! #BJKCup pic.twitter.com/mCOlMo1VPi



— FFT (@FFTennis) September 28, 2022

La FFT va devoir agir en urgence

Les Bleues vont finalement être poussées par leur public. Le 16 juin dernier, le tirage au sort des barrages de la Billie Jean King Cup a désigné les Pays-Bas comme adversaire de l’équipe de France pour une place dans le Groupe Mondial. Etant donné que la dernière rencontre entre les deux nations a eu lieu dans l’Hexagone en avril 2016, c’est en terre néerlandaise que ce huitième duel devait avoir lieu les 11 et 12 novembre prochains. Toutefois, à la demande de la Fédération Néerlandaise de tennis (KNLTB), l’affiche a finalement été inversée face aux difficultés de cette dernière à trouver un lieu pour organiser les cinq matchs. La KNLTB, en dernier ressort, a proposé d’accueillir la rencontre dans son centre d’entraînement à Amstelveen mais la Fédération Internationale de tennis (ITF) a refusé cette proposition car les exigences minimales d’hébergement n’étaient pas atteintes.Dans un communiqué, la Fédération Française de tennis (FFT) assure qu’elle a « pris acte de l’annonce tardive de l’ITF » et ajoute qu’elle est « surprise d’avoir été informée de cette décision dans un délai si court mais se réjouit de l’opportunité d’accueillir cette affiche qui permettra aux Bleues d’évoluer à nouveau devant leur public ». Afin de trouver une salle permettant d’accueillir la rencontre les 11 et 12 novembre prochains, « la FFT s’est déjà mise au travail et va tout mettre en œuvre pour accueillir cette rencontre dans les meilleures conditions ». De son côté, l’ITF n’a pas manqué de préciser que les Pays-Bas seront considérés comme ayant eu le choix du terrain à l’occasion de cette rencontre. En conséquence, lors de la prochaine confrontation entre les deux nations, la France aura une nouvelle fois l’opportunité d’accueillir les Pays-Bas dans le cadre de la Billie Jean King Cup.