Billie Jean King Cup : Les Bleues iront en Grande-Bretagne lors des qualifications

👀 Pour le tour qualificatif (Qualifiers) de @BJKCup, l'Equipe de France affrontera la Grande-Bretagne à l'extérieur.

Rendez-vous les 14 et 15 avril 2023 pour soutenir les Bleues ! 🔥🇫🇷#BJKCup pic.twitter.com/9q8KgDRxCn



— FFT (@FFTennis) November 13, 2022

Les Bleues pas vernies au tirage

TENNIS - BILLIE JEAN KING CUP / QUALIFICATIONS 2023

Les 14 et 15 avril 2023

Les Bleues sont fixées. Alors que Caroline Garcia a permis à l’équipe de France de conserver sa place dans l’élite de la Billie Jean King Cup aux dépens des Pays-Bas, l’attention était portée ce dimanche vers Glasgow. En effet, en amont de la finale 2022 opposant ce dimanche la Suisse à l’Australie, la Fédération Internationale de tennis (ITF) a procédé au tirage au sort des qualifications de l’édition 2023 de la « Coupe du Monde de tennis ». Alors que douze nations prendront part à la compétition au terme de la saison prochaine, trois places ont d’ores-et-déjà été réservées pour les deux finalistes 2022 ainsi que le pays-hôte, dont la désignation sera faite ultérieurement. Pour les neuf billets restants, 18 nations seront en lice à l’occasion du tour de qualification les 14 et 15 avril prochains, avec le tirage au sort qui a concerné les dix équipes non-finalistes cette année et les neuf formations ayant passé les barrages ce week-end.Tête de série à l’occasion du tirage au sort effectué ce dimanche à Glasgow par Billie Jean King, l’équipe de France attendait surtout de savoir si elle allait avoir l’occasion d’évoluer à nouveau devant son public. Toutefois, le sort n’a pas été pleinement favorable aux Bleues. En effet, les Tricolores affronteront pour la première fois en Billie Jean King Cup la Grande-Bretagne, qui a échoué cette année en demi-finales face à l’Australie. Dans un tel cas de figure, le choix du terrain est décidé par un tirage au sort qui a désigné la formation britannique pour accueillir la confrontation. Parmi les affiches notables de ces qualifications, on peut noter l’Espagne de Paula Badosa qui accueillera le Mexique, la Slovénie qui devra en découdre avec la Roumanie de Simona Halep ou encore l’Ukraine qui recevra l’autre demi-finaliste malheureux cette année, la République tchèque, si le contexte dans quelques mois le permet.Espagne - MexiqueUkraine - République tchèqueGrande-Bretagne - FranceCanada - BelgiqueEtats-Unis - AutricheSlovaquie - ItalieAllemagne - BrésilKazakhstan - PologneSlovénie - Roumanie