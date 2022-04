Billie Jean King Cup : Le programme de la phase qualificative

BILLIE JEAN KING CUP 2022 / PHASE QUALIFICATIVE

Du 15 au 16 avril



Italie - France

(à Alghero, sur dur extérieur)

Vendredi 15 avril

A partir de 14h00 : Paolini (ITA) - Cornet (FRA)

Suivi de Giorgi (ITA) - Dodin (FRA)

Samedi 16 avril

A partir de 12h00 : Giorgi (ITA) - Cornet (FRA)

Suivi de Paolini (ITA) - Dodin (FRA)

Bronzetti/Trevisan (ITA) - Cornet/Mladenovic (FRA)



Etats-Unis - Ukraine

(à Asheville, sur dur intérieur)

A venir...



République tchèque - Grande-Bretagne

(à Prague, sur terre battue)

Vendredi 15 avril

A partir de 12h00 : Vondrousova (RTC) - Dart (GBR)

Suivi de Martincova (RTC) - Raducanu (GBR)

Samedi 16 avril

A partir de 11h00 : Vondrousova (RTC) - Raducanu (GBR)

Suivi de Martincova (RTC) - Dart (GBR)

Bouzkova/Fruhvirtova (RTC) - Kartal/Swan (GBR)



Kazakhstan - Allemagne

(à Nour-Soultan, sur terre battue intérieure)

Vendredi 15 avril

A partir de 9h00 : Putintseva (KAZ) - Kerber (ALL)

Suivi de Rybakina (KAZ) - Siegemund (ALL)

Samedi 16 avril

A partir de 10h00 : Rybakina (KAZ) - Kerber (ALL)

Suivi de Putintseva (KAZ) - Siegemund (ALL)

Danilina/Rybakina (KAZ) - Friedsam/Niemeier (ALL)



Canada - Lettonie

(à Vancouver, sur dur intérieur)

A venir...



Pays-Bas - Espagne

(à Bois-le-Duc, sur terre battue intérieure)

Vendredi 15 avril

A partir de 14h00 : Rus (PBS) - Parrizas-Diaz (ESP)

Suivi de Pattinama Kerkhovve (PBS) - Sorribes Tormo (ESP)

Samedi 16 avril

A partir de 13h00 : Rus (PBS) - Sorribes Tormo (ESP)

Suivi de Pattinama Kerkhove (PBS) - Parrizas-Diaz (ESP)

Hartono/Schuurs (PBS) - Bolsova Zadoinov/Masarova (ESP)



Pologne - Roumanie

(à Radom, sur dur intérieur)

Vendredi 15 avril

A partir de 13h00 : Linette (POL) - Begu (ROU)

Suivi de Swiatek (POL) - Buzarnescu (ROU)

Samedi 16 avril

A partir de 11h00 : Swiatek (POL) - Begu (ROU)

Suivi de Linette (POL) - Buzarnescu (ROU)

Frech/Rosolska (POL) - Mitu/Prisacariu (ROU)



>>> Le vainqueur de chaque rencontre se qualifie pour la phase finale. Le perdant devra jouer son maintien à l'occasion de barrages.



>>> Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Biélorussie et la Russie, tenante du titre, ont été exclues de la compétition. Par conséquent, la Belgique, qui devait affronter la Biélorussie lors de ces qualifications, est automatiquement qualifiée pour la phase finale. L'exclusion de la Russie offre un ticket direct pour cette phase finale à l'Australie. La Slovaquie, qui devait affronter l'Australie lors de ces qualifications, en est donc exemptée et se qualifie également pour la phase finale.