Billie Jean King Cup : La phase finale à Glasgow

La Russie, tenante du titre, exclue

Après Prague en 2021, Glasgow en 2022 ! La Fed Cup, devenue Billie Jean King Cup, a mis en place une nouvelle formule l'an passé, à l'instar de la Coupe Davis, avec phase finale sur terrain neutre. Et cette année, c'est donc dans la capitale de l'Ecosse, dans l'Emirates Arena, qu'elle se déroulera du 8 au 13 novembre, comme l'a annoncé la Fédération internationale de tennis ce mardi. La Grande-Bretagne, qui s’était inclinée 3-2 en République tchèque lors des qualifications en avril, est donc repêchée en tant que pays-hôte, et rejoint ainsi l’Australie, la Belgique, le Canada, la République tchèque, l’Italie (qui a éliminé la France), le Kazakhstan, la Pologne, l’Espagne, la Slovaquie, la Suisse et les Etats-Unis. Le tirage au sort de la phase de poules se tiendra plus tard dans l'année.« Nous sommes ravis d'organiser la phase finale de la Billie Jean King Cup 2022 à Glasgow. La Fédération britannique a présenté une offre très impressionnante dans le cadre d'un processus d'hébergement concurrentiel. Ils ont organisé avec succès des matchs de la Coupe Davis à Glasgow, et nous sommes impatients de voir la Coupe du monde féminine de tennis se dérouler devant des fans de tennis passionnés du monde entier dans une atmosphère électrique, au point culminant de la saison de tennis féminin », s’est réjoui David Haggerty, le président de l’ITF., mais la Russie ne pourra pas défendre son titre cette année car elle a été exclue de la compétition en raison de l’invasion de l’Ukraine. L'équipe de France, quant à elle, devra disputer un barrage les 11 et 12 novembre pour rester dans le groupe mondial et participer de nouveau aux qualifications l'an prochain. Les Bleues ne connaissent pas encore leur adversaire, mais seront têtes de série. Ce sera contre la Serbie, le Mexique, l’Argentine, la Hongrie, l’Ukraine, la Croatie, la Slovénie ou les Pays-Bas.