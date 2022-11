Billie Jean King Cup : La France s'impose face aux Pays-Bas grâce à Garcia

🔥 @CaroGarcia apporte son point à l’édifice 🇫🇷 en battant Kerkhove !

— FFT (@FFTennis) November 12, 2022

Garcia a vacillé avant de conclure

TENNIS - BILLIE JEAN KING CUP / BARRAGES

FRANCE - PAYS-BAS : 3-0 >>> LA FRANCE SE MAINTIENT

L’équipe de France sera bien au rendez-vous des qualifications de la Billie Jean King Cup 2023. Après les succès d’Alizé Cornet puis de Diane Parry ce vendredi, Caroline Garcia n’a pas manqué l’occasion de conclure le week-end face à Lesley Pattinama Kerkhove. Pour son premier match depuis son succès lors du Masters WTA, ayant renoncé ce vendredi en invoquant une trop grande fatigue, la numéro 4 mondiale a tremblé d’entrée. En effet, la Néerlandaise a confirmé sa capacité à mettre en difficulté son adversaire en obtenant une balle de break dès le premier jeu. Toutefois, la 207eme au classement WTA n’a pas su s’en saisir et cette occasion ne s’est plus présentée dans un premier set que Caroline Garcia a vite fait basculer en sa faveur. En effet, si les deux joueuses ont tenu leur service à deux reprises pour démarrer, la Tricolore a ensuite haussé le ton et s’est montrée chirurgicale sur les balles de break qu’elle a su se procurer. Convertissant ses deux opportunités de prendre le service de Lesley Pattinama Kerkhove, la numéro 1 française a signé une série de quatre jeux remportés consécutivement, scellant le sort de la manche à la première balle de set.Sur sa lancée, Caroline Garcia a remporté blanc le premier jeu du deuxième set avant de mettre en grande difficulté la Néerlandaise. Cette dernière a vu la Française obtenir la bagatelle de six balles de break mais elle ne lui a pas cédé un pouce de terrain. Au terme d’un jeu marathon avec dix égalités, Lesley Pattinama Kerkhove a tenu bon mais n’a surtout fait que retarder l’échéance. En effet, Caroline Garcia a alors tenu son engagement avant de remettre son adversaire sous pression. La 207eme mondiale a alors su écarter trois nouvelles balles de break mais sa résistance a fini par s’épuiser. A force d’insister, Caroline Garcia a obtenu gain de cause et pris le service de son adversaire, menant alors trois jeux à un. Les échanges se sont équilibrés et la Tricolore a pu servir pour le gain du match alors qu’elle menait cinq jeux à trois. Lesley Pattinama Kerkhove, n’ayant alors plus rien à perdre, a lâché ses coups et obtenu trois balles de débreak. Le public massé dans les travées du Chaudron a senti passer un frisson mais Caroline Garcia a su immédiatement répliquer. Remportant cinq points consécutifs, elle a scellé le sort de la rencontre (6-2, 6-3 en 1h23’). Un troisième succès en autant de rencontres qui permet à l’équipe de France de se maintenir dans l’élite de la Billie Jean King Cup et de jouer les 14 et 15 avril prochains sa place en phase finale. Elle connaîtra son adversaire ce dimanche à l’issue du tirage au sort.Les 11 et 12 novembre 2022, au Portelbat Lesley Pattinama Kerkhove (PBS) : 6-2, 6-0bat Suzan Lamens (PBS) : 6-7 (5), 6-2, 7-6 (3)- Lesley Pattinama Kerkhove (PBS) : 6-2, 6-3