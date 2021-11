Les supporters de l'équipe de France de Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) peuvent être ravis, ils auront l'occasion de soutenir leur équipe en avril prochain, comme à la "bonne époque". Mais il faudra se déplacer. Les filles de Julien Benneteau iront en effet en Italie en barrages de l'édition 2022, dont le vainqueur se qualifiera pour la phase finale, qui se déroulera les 10 et 11 novembre dans une ville à déterminer. Le tirage au sort a été effectué à Prague ce samedi, deux heures avant le coup d'envoi de la finale 2021, qui opposera la Suisse à la Russie à l'O2 Arena, deux pays d'ores et déjà qualifiés pour la phase prochaine finale. La France, victorieuse du trophée en 2019, était tête de série et a donc hérité d'une équipe non tête de série pour ces barrages, en l'occurrence l'Italie, qu'elle avait battue 4-1 à Marseille en quarts de finale en 2016 lors de leur dernière confrontation. La rencontre se déroulera les 15 et 16 avril prochains.

Deux équipes en perte de vitesse

Difficile de trouver un favori pour ce barrage, car si les deux équipes brillaient il y a encore quelques années dans le tennis féminin, cela n'est plus vraiment le cas. A ce jour, les quatre meilleures Françaises sont classées au-delà de la 50eme place mondiale : Alizé Cornet 59eme, Caroline Garcia 75eme, Clara Burel 77eme et Kristina Mladenovic 93eme. Côté italien, où la génération Schiavone-Pennetta-Vinci est désormais retraitée, le bilan n'est guère plus reluisant, puisque Camila Giorgi occupe la 36eme place mondiale, Jasmine Paolini la 51eme, Martina Trevisan la 114eme et Sara Errani la 118eme. Et si la France peut compter sur une Kristina Mladenovic 21eme mondiale en double (mais elle a peu joué cette année), l'Italie ne compte aucune joueuse du Top 100 dans cette discipline. La France pourrait donc avoir un avantage, mais la rencontre ne se déroulera que dans cinq mois, et beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là...



Les autres rencontres :

Australie - Slovaquie

Etats-Unis – Ukraine

République tchèque – Grande-Bretagne

Biélorussie – Belgique

Allemagne – Kazakhstan

Canada – Lettonie

Espagne – Pays-Bas

Roumanie - Pologne