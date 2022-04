Billie Jean King Cup : Giorgi s'offre Tan, la France sortie par l'Italie

Et maintenant, objectif maintien



🇮🇹 3-0

BILLIE JEAN KING CUP 2022 / PHASE QUALIFICATIVE

Du 15 au 16 avril (programme en heure française)

Italie - France : 3-0 >>> Qualification de l'Italie

Cornet (FRA)

Dodin (FRA)

Tan (FRA)

Dodin/Mladenovic (FRA)

Après les deux défaites d'Alizé Cornet et Océane Dodin vendredi, l'équipe de France n'avait plus le choix et était contrainte de réaliser un exploit pour renverser l'Italie sur ses terres. A Alghero en Sardaigne,Une nouvelle défaite synonyme d'élimination précoce dans cette compétition pour les joueuses de Julien Benneteau. Si la Parisienne de 24 ans a idéalement débuté son match face à sa rivale en réalisant le break d'entrée et en le confirmant dans la douleur derrière, la suite a été à sens unique pour la joueuse classée 30eme mondiale à la WTA.En effet,Sur un dernier break blanc, l'Italienne a terminé le travail et a qualifié du même coup son pays pour les phases finales de la Billie Jean King Cup, qui auront lieu en novembre. Le choix du capitaine français, à savoir d'aligner Tan plutôt que Cornet, qui était prévue à la base mais qui était gênée aux adducteurs, ce samedi n'a pas payé. Balayée,, à l'automne prochain. La victoire en Fed Cup en 2019 semble déjà loin.(à Alghero, sur dur extérieur)bat: 2-6, 6-1, 7-6 (2)bat: 6-1, 6-2bat: 6-2, 6-0Bronzetti/Trevisan (ITA) -