Billie Jean King Cup : Garcia satisfaite d'avoir retrouvé le public français

👏 Une belle victoire de @CaroGarcia pour apporter le point décisif de cette rencontre ! #BJKCup pic.twitter.com/pSLciyFXVb

— FFT (@FFTennis) November 12, 2022

Garcia : « J'avais envie de bien faire pour aider l’équipe »

Elle était attendue par le public du Portel et elle n’a pas déçu. Absente ce vendredi en raison d’une fatigue trop importante, Caroline Garcia a remporté ce samedi son premier match depuis son titre au Masters. Face à Lesley Pattinama Kerkhove, la Lyonnaise a assuré le maintien de l’équipe de France dans l’élite de la Billie Jean King Cup. A l’issue de la rencontre, la numéro 4 mondiale n’a pas caché que « c'était un peu difficile d’enchaîner ». « D'un autre c'était plus simple car j'avais rejoint mes copines de l'équipe de France et je voulais les aider en apportant un point », a-t-elle ajouté dans des propos recueillis par l’AFP. Face à une Néerlandaise qui n’avait quasiment rien à perdre, Caroline Garcia a admis qu’il « fallait être présente du premier au dernier point pour ce dernier match de la saison devant le public français ». Un match qu’elle a présenté comme « un nouveau challenge » et durant lequel la Tricolore assure avoir « pris beaucoup de plaisir » mais également avoir ressenti « beaucoup d’émotions ». « Ça fait chaud au coeur la réaction du public, je ne suis pas sûre de réaliser totalement », a-t-elle ajouté.Moins d’une semaine après son sacre à l’occasion du Masters, Caroline Garcia a assuré qu’il n’a pas été difficile de trouver l’énergie pour donner un dernier coup de collier cette saison avec l’équipe de France. « L'énergie, je n'ai pas eu besoin de la chercher bien loin avec toutes les émotions positives que j'ai eues au Masters, a ajouté la numéro 1 française. J'avais juste envie de rejoindre l'équipe de France, de récupérer. J'étais trop contente de pouvoir jouer aujourd'hui (samedi), j'avais envie de bien faire pour aider l’équipe. » Un succès qui permet donc aux Bleues de participer en avril prochain aux qualifications de l’édition 2023 de la Billie Jean King Cup, une compétition que Caroline Garcia entend aborder avec ambition. « Nous avons nos chances. On voit bien que chaque match compte, simple ou double, a-t-elle affirmé dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. La compétition reste ouverte et il y a de la qualité dans notre équipe. Il y a ce qu'on appelle un bon banc et chaque fille peut apporter un point, on l'a vu avec Diane Parry. » Il faudra donc bien compter sur elle pour revivre les émotions de Perth en 2019.