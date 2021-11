The moment RTF sealed their fifth Billie Jean King Cup title! 👏 #BJKCupFinals pic.twitter.com/gz8FmctnyI

BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

FINALE

Samedi 6 novembre 2021

Deux ans après la victoire de la France à Perth contre l’Australie, la Billie Jean King Cup retourne en Russie ! Treize ans après son dernier sacre, la formation menée par Igor Andreev n’a pas fait de détail face à la Suisse. A l’occasion du deuxième simple, Liudmila Samsonova a mis fin au suspense dans cette finale en dominant Belinda Bencic. Une rencontre que la Russe a parfaitement démarré avec le break dès le troisième jeu mais la Suissesse a alors répondu pour revenir à deux jeux partout puis, prenant le service de la Russe dans le huitième jeu, maintenir les espoirs de titre de son équipe en vie avec le gain de la première manche. Dans la foulée, Belinda Bencic a eu quatre balles de break dès le premier jeu du deuxième set. Toutefois, Liudmila Samsonova les a toutes écartées avant de convertir sa deuxième pour mener quatre jeux à deux. Sur un dernier jeu blanc, la 40eme mondiale a recollé à une manche partout pour relancer cette rencontre. Dès l’entame du dernier set, la Russe a pris l’ascendant et le service de Belinda Bencic. Cette dernière a évité le double break mais n’a ensuite pas su aller au bout de son idée sur les deux opportunités de revenir qui ont été siennes. Dès sa première balle de match, Liudmila Samsonova a scellé le sort du match (3-6, 6-3, 6-4 en 2h27’) et de la finale de cette première Billie Jean King Cup organisée à Prague.La Russie se rapproche de son cinquième titre en Billie Jean King Cup. Sur le parquet de l’O2 Arena de Prague, Daria Kasatkina a parfaitement lancé les joueuses d’Igor Andreev dans cette finale les opposant à la Suisse. Face à Jil Teichmann, la 28eme joueuse mondiale a démarré sur les chapeaux de roues. Impériale sur ses trois premières balles de break, Daria Kasatkina a très rapidement mené cinq jeux à rien. Ne voulant pas lâcher ce premier set mal embarqué, la Suissesse a su effacer un de ses trois breaks de retard mais sans pouvoir aller beaucoup plus loin. C’est sur un jeu blanc et en 31 petites minutes que Daria Kasatkina a bouclé la première manche. Laissant derrière elle cette entame de match manquée, Jil Teichmann a su tenir tête à son adversaire durant les six premiers jeux, écartant même une balle de break dans le cinquième. Toutefois, la fin de cette deuxième manche s’est muée en échanges de breaks avec trois jeux consécutifs terminés par une perte du service. Une série qui a tourné en faveur de Dari Kasatkina, qui a alors pu servir pour le match. Sans trembler, la Russe a conclu à sa première occasion et apporte le premier point à son équipe (6-2, 6-4 en 1h20’) avant le match entre Liudmila Samsonova et Belinda Bencic.Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)- SUISSE : 2-0bat Teichmann (SUI) : 6-2, 6-4bat Bencic (SUI) : 3-6, 6-3, 6-4