Billie Jean King Cup (demi-finales) : La Russie prend les devants

BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

DEMI-FINALES

Vendredi 5 novembre 2021

A la recherche de sa première Fed Cup depuis 2015, la Russie a fait un premier pas vers la finale ce vendredi à l'O2 Arena de Prague. Comme à Brisbane en 2020 et lors du dernier Wimbledon, Liudmila Samsonova a encore battu Sloane Stephens en trois sets et la Russie mène donc 1-0 dans sa demi-finale face aux Etats-Unis, qui avaient quant à eux remporté la compétition en 2018.Complètement dominée dans le premier set, où elle a perdu son service à 0-0, 3-1 et 5-1 pendant que Stephens ne perdait que deux points sur sa mise en jeu, Samsonova a complètement inversé la tendance ensuite. Dans un deuxième set serré, où les deux joueuses ont tenu leur service sans trop de problèmes jusqu'à 4-4, la Russe a breaké au meilleur des moments pour mener 5-4, et conclure sur un jeu blanc. Dans le troisième, c'est Stephens qui s'est réveillée et a breaké en premier, mais elle a perdu son service dans la foulée (1-1), puis a manqué deux balles de 3-1, avant de perdre sa mise en jeu à 2-2 et 5-3, et donc laisser la Russie prendre le premier point. La n°12 mondiale Anastasia Pavlyuchenkova va désormais tenter d'envoyer son pays en finale en battant la n°30, Danielle Collins.Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)- ETATS-UNIS : 1-0bat Stephens (USA) : 1-6, 6-4, 6-3Pavlyuchenkova (RUS) - Collins (USA)Kasatkina / Kudermetova (RUS) - Dolehide / Vandeweghe (USA)